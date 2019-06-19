Холдинг "Байтерек" и агентство "Ойлер Гермес" заключили соглашение на 1 млрд евро

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов и глава крупного международного экспортно-страхового агентства "Ойлер Гермес" Инго Юнкер подписали Рамочное соглашение по открытию лимита на страховое покрытие, передает Kazakhstan Today.

Рамочное соглашение открывает на Республику Казахстан лимит страхового покрытия экспортных операций Германии в размере 1 млрд евро (подтверждение немецкой стороной получено 14 июня 2019 года). Холдинг "Байтерек" определен официальным оператором от Казахстана по взамодействию с "Ойлер Гермес", - сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек".

Документ был заключен в рамках состоявшейся 3 июня в Берлине встречи с представителями Министерства экономики ФРГ и агентства "Ойлер Гермес".

В пресс-службе отметили, что открытие лимита позволит привлечь немецкие инвестиции в экономику, а также даст новые возможности для совместной работы казахстанских предпринимателей и банков не только с Германией, но и со странами Европейского союза.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" - ключевой институт правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В холдинг входят: АО "Банк развития Казахстана", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Жилстройсбербанк Казахстана", АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания", АО "ЭСК "KazakhExport", АО "ФРП "Даму", АО "QazTech Ventures", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Байтерек девелопмент", ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund".

Ойлер Гермес" (Euler Hermes) - самая крупная в мире компания, специализирующаяся на страховании экспортных кредитов. Большинство акций принадлежит французскому страховщику Allianz France, которая в свою очередь принадлежит крупнейшему немецкому страховщику Allianz SE. Занимаясь кредитным страхованием, защитой от финансовых рисков более 100 лет Euler Hermes выработал полный спектр услуг для управления дебиторской задолженностью компаний.

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