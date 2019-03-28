Холдинг "КазАгро" предложил выкупить непогашенные облигации на $1 млрд

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" объявило о предложении о выкупе и получении согласия в отношении облигаций на $1 млрд со ставкой 4,625% со сроком погашения в 2023 году, выпущенных в соответствии с его глобальной среднесрочной программой по выпуску облигаций, передает Kazakhstan Today.



"Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Казагро" ("Эмитент") сегодня объявляет о предложении каждому держателю непогашенных облигаций, выпущенных эмитентом на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,625% и сроком погашения в 2023 году, в соответствии с которым выкупу эмитентом подлежат любые и все непогашенные облигации с оплатой денежными средствами", - говорится в сообщении Холдинга на сайте KASE.



Предложение вступает в силу с 22 января 2019 года и перестает действовать в 10.00 (по лондонскому времени) 20 февраля 2019 года, за исключением случаев продления срока действия или досрочного прекращения действия Предложения в соответствии с положениями Меморандума.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства