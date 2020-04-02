Компания Huawei представила годовой отчет за 2019 год

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Вчера компания Huawei опубликовала годовой отчет за 2019 год, отражающий высокие показатели бизнес-активности, передает Kazakhstan Today.

Выручка компании от продаж по всему миру в 2019 году приблизительно составила 123 млрд долларов, что на 19,1% больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль Huawei достигла 9 млрд долларов, а объем денежных средств, поступивших от операционной деятельности, превысил 13,1 млрд долларов, продемонстрировав рост на 22,4% относительно предыдущего года.

В рамках долгосрочного непрерывного инвестирования в новые технологии и исследования компания Huawei вложила в НИОКР 15,3% своей выручки за 2019 год, или 18,9 млрд долларов. Общие затраты компании на НИОКР за последнее десятилетие превысили 600 млрд юаней.

2019-й был выдающимся годом для компании Huawei. Несмотря на колоссальное давление извне, наша команда уверенно двигалась вперед, сосредоточившись исключительно на том, чтобы приносить больше пользы клиентам. Мы много работали над тем, чтобы завоевать их уважение и доверие, равно как и уважение и доверие наших партнеров по всему миру. Наш бизнес остается стабильным", - отметил действующий генеральный директор компании Эрик Сюй.

В 2019 году бизнес-группа Huawei Carrier заняла лидирующие позиции в области коммерческого развертывания сетей 5G. Чтобы расширить возможности коммерческого применения и стимулировать дальнейшее развитие передовых технологий в сфере 5G, компания совместно с партнерами - операторами связи создала по всему миру инновационные центры для продвижения 5G-решений. Решение Huawei для базовых станций RuralStar позволяет эффективно справляться с проблемами покрытия в сельской местности. В настоящее время оно применяется примерно в 50 странах и регионах, обеспечивая свыше 40 млн жителей удаленных районов мобильным Интернетом. В 2019 году выручка от продаж, полученная бизнес-группой Huawei Carrier, выросла на 3,8% относительно предыдущего года и достигла 42,5 млрд долларов.

Бизнес-группа Huawei Enterprise продолжает помогать клиентам из множества самых разных отраслей осуществлять цифровую трансформацию и закладывать фундамент цифрового мира. Свыше 700 городов и 228 компаний из списка Fortune Global 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации. В 2019 году компания Huawei анонсировала новую стратегию в сфере компьютерных вычислений, нацеленную на подготовку плодородной почвы для будущего роста и процветания интеллектуального мира. В рамках этой стратегии компания представила самый быстрый в мире ИИ-процессор Ascend 910 и кластер Atlas 900, призванный ускорить обучение ИИ. В минувшем году выручка от продаж компании Huawei в сегменте корпоративных решений достигла 12,8 млрд долларов, что на 8,6% выше показателя предыдущего года.

Бизнес-группа Huawei Consumer по-прежнему устойчиво растет: поставки смартфонов за прошлый год составили 240 млн единиц. Компания сообщает об успешном продвижении в области разработки экосистемы "Искусственный интеллект на все случаи жизни" (Seamless AI Life), охватывающей все возможные варианты применения и различные устройства, в том числе персональные компьютеры, планшеты, носимую электронику и интеллектуальные дисплеи. В 2019 году выручка бизнес-группы Huawei Consumer возросла на 34% по сравнению с прошлым годом, составив 66,9 млрд долларов США.

В будущем внешнее окружение будет становиться только сложнее. Нам нужно и далее повышать конкурентоспособность своей продукции и услуг, продвигая открытые инновации и принося больше пользы нашим клиентам и обществу в целом. Это единственный способ воспользоваться историческими возможностями, которые предоставляют нам цифровая и интеллектуальная трансформация отраслей промышленности, и поддерживать устойчивый рост в долгосрочной перспективе", - сказал Эрик Сюй.

Все финансовые показатели в отчете за 2019 год были проверены KPMG - международной аудиторской фирмой "Большой четверки". Годовой отчет за 2019 год доступен для скачивания на сайте www.huawei.com/en/press-events/annual-report/2019

О компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, - ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений в области информационно-коммуникационных технологий. Мы стремимся предоставить доступ к цифровым технологиям любому человеку, внедрить эти технологии в каждом доме и в каждой организации, создав таким образом мир "умных" устройств, объединенных в единую сеть. Продукты, решения и сервисы компании Huawei конкурентоспособны и безопасны. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистеме мы приносим долгосрочную пользу клиентам, расширяя их возможности, делая их дома удобнее и вдохновляя самые разные компании, от небольших фирм до крупнейших корпораций, на инновационную деятельность. Инновации компании Huawei ставят клиента на первое место. Мы инвестируем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул дальнейшему развитию нашего мира. В нашей компании работают около 194 тысяч сотрудников. Мы имеем представительства более чем в 170 странах и регионах и обслуживаем свыше трех миллиардов человек по всему миру. Компания Huawei основана в 1987 году и является частной компанией, полностью принадлежащей ее сотрудникам. Для получения дополнительной информации посетите сайт компании Huawei по адресу https://www.huawei.com/en/

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