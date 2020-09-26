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Худайбергенов избран председателем управляющего совета при МНЭ РК

25.09.2020 10072
Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Олжас Худайбергенов избран председателем управляющего совета при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today. 
 
Состояние и перспективы государственного управления в Республике Казахстан обсудили на заседании управляющего совета при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан. Министр национальной экономики Руслан Даленов разъяснил основные задачи совета. Это выработка рекомендательных решений по оценке и совершенствованию деятельности министерства. Председателем совета избран Олжас Худайбергенов - экономист, член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при президенте Республики Казахстан, сообщает пресс-служба МНЭ РК. 
 
Задачей совета является выработка рекомендательных решений по оценке и совершенствованию деятельности МНЭ РК для достижения поставленных задач в курируемых приоритетных отраслях государственной политики. В управляющий совет, помимо руководства министерства (по компетенции рассматриваемых вопросов), входят: член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при президенте Республики Казахстан Олжас Худайбергенов, председатель, директор Центра прикладных исследований "ТАЛАП" Рахим Ошакбаев, руководитель ТОО "DAMU Research Group" Тимур Айсаутов, заместитель руководителя экспертно-аналитической группы в Центре по оценке и мониторингу социально-экономических реформ при АП РК Ержан Елекеев.
 

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