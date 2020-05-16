Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане численность безработных за I квартал составила 442,4 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

Численность безработных за I квартал 2020 года, определяемая по методологии МОТ, составила 442,4 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец апреля 2020 года составила 155,5 тыс. человек или 1,7% к рабочей силе", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в марте 2020 года составили 109 376 тенге (предварительные данные), что на 12,7% выше, чем в марте 2019 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 5,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в апреле 2020 года составила 195 935 тенге.

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