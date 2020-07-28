В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в I полугодии снизился на 2,9%

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - июне 2020 года cоставил 5215,6 млрд тенге, что на 2,9% меньше, чем в январе - июне 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, преобладающими источниками инвестиций в январе - июне 2020 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 4111,9 млрд тенге.

В январе - июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года наблюдается увеличение на 14,6% инвестиционных вложений, направленных на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе - июне 2020 года приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (46,3%), транспорт и складирование (7,4%), операции с недвижимым имуществом (16,8%).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь - июнь 2020 года составил 2764,4 млрд тенге.

По данным Статкомитета, в 2019 году в экономику страны было инвестировано 12 576,8 млрд тенге, что на 8,8% выше уровня 2018 года.





В 2019 году на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений направлено 6267,8 млрд тенге, что на 18,7% больше чем в 2018 году. Приоритетными отраслями для инвестирования являются горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (44,1%), обрабатывающая промышленность (8,1%), транспорт и складирование (9,7%) и операции с недвижимым имуществом (13%)", - сообщили в статведомстве.





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