Госдолг Казахстана к концу I квартала составил 25,5% к ВВП

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Государственный долг Казахстана к концу первого квартала 2020 года составил 25,5% к ВВП. Об этом сообщил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением, передает Kazakhstan Today.

По словам главы Минфина, по итогам 2019 года госдолг к ВВП составил 24%, при лимите в 50%.

Он также отметил, что долговая нагрузка на бюджет за 2019 год составила 12,9% при лимите в 15%. По прогнозам, в 2020 году этот показатель составит порядка 13,1% от доходов республиканского бюджета.

Таким образом, принимаются все необходимые меры для поддержания госдолга на безопасном уровне", - добавил министр.

Жамаубаев также сообщил, что по итогам прошлого года средства Нацфонда составили порядка 27,5 трлн тенге, или $65,5 млрд. За 2019 год в Нацфонд поступило порядка 4,5 трлн тенге, из них более 2,8 трлн тенге за счет поступлений прямых налогов от нефтяного сектора.

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