Продкорпорация за I квартал экспортировала свыше 48,5 тыс. тонн зерна

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" за I квартал 2019 года экспортировала свыше 48,5 тыс. тонн зерна, передает Kazakhstan Today.

По итогам своей деятельности за I квартал 2019 год АО "НК "Продкорпорация" экспортировало в страны ближнего и дальнего зарубежья свыше 48,5 тыс. тонн зерна, в том числе: в Азербайджан - 34,7 тыс. тонн пшеницы; Туркменистан - 8,6 тыс. тонн пшеницы; Грузию - 3,3 тыс. тонн пшеницы; Иран - 1,9 тыс. тонн ячменя.

Как сообщили в пресс-службе Продкорпорации, по итогам своей деятельности за 3 месяца 2019 года АО "Ак Бидай - Терминал" (дочерняя компания АО "НК "Продкорпорация") перевалило через зерновой терминал в порту Актау 273 тыс. тонн зерна.

Объем приемки зерна и масличных культур на хлебных базах ТОО "Астык коймалары" (дочерняя компания АО "НК "Продкорпорация") за январь - март 2019 года составил 31,6 тыс. тонн: 31,1 тыс. тонн зерна и около 0,5 тыс. тонн масличных культур.

Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта зерновых. Единственным акционером компании является АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

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