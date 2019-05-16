IFC предоставит $10 млн на развитие фруктовых садов в Алматинской области

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - IFC, входящая в группу Всемирного банка, предоставляет финансирование в размере $10 млн компании Phoenix Fruits LLP на развитие фруктовых садов в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в компании, инвестиции направлены на создание фруктовых садов общей площадью до 1000 гектаров с полным циклом выращивания, калибровки, фруктохранения и заморозки яблок, абрикосов и черешни. Ожидается, что в рамках нового проекта будет создано более 100 рабочих мест с полной занятостью, 70% из которых будет составлять занятость женщин, а также более 2200 сезонных рабочих мест для местного населения.

В рамках данного проекта мы привнесем в Казахстан наш наилучший опыт в сельском хозяйстве. Кроме того, мировая экспертиза IFC будет содействовать повышению урожайности плодоовощной продукции, созданию стабильных рабочих мест и обеспечит доступ к глобальным рынкам агробизнеса", - прокомментировал директор по развитию бизнеса в Казахстане и Центральной Азии компании Phoenix Global Анатолий Шакиржанов.

По словам директора IFC по Европе и Центральной Азии Вибке Шлёмер, "новые фруктовые сады послужат импортозамещением фруктов в Казахстане и увеличат добавленную стоимость, созданную внутри страны за счет хранения и переработки местных фруктов".

Ранее сообщалось, что яблоневые сады в Алматинской области были вытеснены строительством частных особняков, а также в предгорьях продолжается строительство многоэтажек

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