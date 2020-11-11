Индекс деловой активности вырос в октябре до 48,8 - Нацбанк

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Индекс деловой активности в октябре продолжил рост и улучшился еще на 1,2 пункта до 48,8. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан Жандос Шаймарданов, передает Kazakhstan Today.

По словам Жандоса Шаймарданова, наибольший рост деловой активности отмечен в сфере промышленности, где индекс увеличился до 49,6 с 47,8 в сентябре. В сфере услуг индекс поднялся на 1,3 пункта, до 48,6. В строительстве показатель сократился на 1,5 пункта, до 47,6 из-за снижения количества новых заказов.

В разрезе регионов в прошлом месяце заметное улучшение индекса деловой активности отмечено в Алматинской, Павлодарской и Мангистауской областях. Больше всего индекс снизился в Шымкенте", - отметил глава департамента.

Он также проинформировал, что индекс бизнес-климата в октябре после сентябрьского перехода в положительную зону вновь ухудшился и составил 0,0 (в сентябре - (2,0). По его словам, респонденты ожидают дальнейшего ухудшения будущих бизнес условий в ноябре до 2,3 с 4,5 в октябре.

Индекс деловой активности формируется на основе опроса предприятий об их текущих показателях и ожиданиях по их изменениям в будущем. В октябре в опросе приняло участие 451 предприятие: в сфере услуг - 217, промышленности - 170, строительства - 64, разъяснили в Нацбанке.

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