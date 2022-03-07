Индекс KASE снизился на 8% на фоне санкций против РФ

НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - За период с 24 февраля по 5 марта 2022 года наблюдалась повышенная волатильность на рынке ценных бумаг Казахстана в связи с реализацией внешних рисков, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, индекс KASE снизился за указанный период на 8%, с 3478,38 до 3202,66 пункта, уточнил финрегулятор.

Ставки денежного рынка вслед за повышением базовой ставки до 13,5% отреагировали соответствующим образом - средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности на денежном рынке со сроком один день 24 февраля поднялась до 14,42% и к текущему моменту понизилась до 14,21%", - говорится в сообщении АРРФР.

Доходность первичных размещений государственных ценных бумаг Министерства финансов РК вслед за повышением базовой ставки выросла до 12,9% -13,2% годовых.

В официальном списке фондовой биржи на текущий момент находятся негосударственные ценные бумаги 559 наименований 229 эмитентов, в том числе 9 выпусков акций, 22 выпуска облигаций и 3 выпуска паев российских эмитентов. C 5 марта текущего года KASE было принято решение перевести указанные ценные бумаги на полное обеспечение по схеме Т+0. При этом к текущему моменту торги данными ценными бумагами были приостановлены, проинформировали в агентстве по финрегулированию.

На рынке капитала санкционные риски реализовались в виде обесценения инвестиционных портфелей профессиональных участников в связи со снижением рыночных цен по ценным бумагам эмитентов, подпавших под санкции или финансовые ограничения", - отмечает финрегулятор.

По состоянию на 1 марта 2022 года 8% от высоколиквидных активов профессиональных участников рынка ценных бумаг представлены ценными бумагами российских эмитентов. Агентством было проведено стресс-тестирование инвестиционных портфелей профессиональных участников рынка ценных бумаг на предмет обесценения и соответствующего влияния на коэффициенты достаточности капитала и ликвидности. В результате чего нарушений установленных пруденциальных требований не наблюдалось.

Для обеспечения устойчивости фондового рынка и минимизации системных рисков KASE повышает требования к обеспечению в отношении инструментов с повышенным риском. В связи с возросшей волатильностью на рынке ценных бумаг осуществляется ежедневный мониторинг потенциальных маржин-коллов.

В целом риски рынка капитала сохраняются на умеренном уровне и в настоящее время не оказывают критического влияния на участников финансового рынка, сообщили в АРРФР.

Введенные санкции могут оказать влияние на страховой сектор в части переоценки инвестиционных инструментов и понижения рейтингов российских перестраховочных компаний", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем ситуация в страховом секторе стабильная. Страховые организации имеют значительный запас прочности для выполнения обязательств в полном объеме. Так, маржа платежеспособности по страховому сектору на 1 марта 2022 года превышает требуемое значение практически в 5 раз, а норматив достаточности высоколиквидных активов в 1,6 раза.