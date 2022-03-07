Система Orphus

Индекс KASE снизился на 8% на фоне санкций против РФ

06.03.2022, 16:29 9881
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - За период с 24 февраля по 5 марта 2022 года наблюдалась повышенная волатильность на рынке ценных бумаг Казахстана в связи с реализацией внешних рисков, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, индекс KASE снизился за указанный период на 8%, с 3478,38 до 3202,66 пункта, уточнил финрегулятор.
 

Ставки денежного рынка вслед за повышением базовой ставки до 13,5% отреагировали соответствующим образом - средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности на денежном рынке со сроком один день 24 февраля поднялась до 14,42% и к текущему моменту понизилась до 14,21%", - говорится в сообщении АРРФР.

 
Доходность первичных размещений государственных ценных бумаг Министерства финансов РК вслед за повышением базовой ставки выросла до 12,9% -13,2% годовых.
 
В официальном списке фондовой биржи на текущий момент находятся негосударственные ценные бумаги 559 наименований 229 эмитентов, в том числе 9 выпусков акций, 22 выпуска облигаций и 3 выпуска паев российских эмитентов. C 5 марта текущего года KASE было принято решение перевести указанные ценные бумаги на полное обеспечение по схеме Т+0. При этом к текущему моменту торги данными ценными бумагами были приостановлены, проинформировали в агентстве по финрегулированию.
 

На рынке капитала санкционные риски реализовались в виде обесценения инвестиционных портфелей профессиональных участников в связи со снижением рыночных цен по ценным бумагам эмитентов, подпавших под санкции или финансовые ограничения", - отмечает финрегулятор.

 
По состоянию на 1 марта 2022 года 8% от высоколиквидных активов профессиональных участников рынка ценных бумаг представлены ценными бумагами российских эмитентов. Агентством было проведено стресс-тестирование инвестиционных портфелей профессиональных участников рынка ценных бумаг на предмет обесценения и соответствующего влияния на коэффициенты достаточности капитала и ликвидности. В результате чего нарушений установленных пруденциальных требований не наблюдалось.
 
Для обеспечения устойчивости фондового рынка и минимизации системных рисков KASE повышает требования к обеспечению в отношении инструментов с повышенным риском. В связи с возросшей волатильностью на рынке ценных бумаг осуществляется ежедневный мониторинг потенциальных маржин-коллов.
 
В целом риски рынка капитала сохраняются на умеренном уровне и в настоящее время не оказывают критического влияния на участников финансового рынка, сообщили в АРРФР.
 

Введенные санкции могут оказать влияние на страховой сектор в части переоценки инвестиционных инструментов и понижения рейтингов российских перестраховочных компаний", - отмечается в сообщении.

 
Вместе с тем ситуация в страховом секторе стабильная. Страховые организации имеют значительный запас прочности для выполнения обязательств в полном объеме. Так, маржа платежеспособности по страховому сектору на 1 марта 2022 года превышает требуемое значение практически в 5 раз, а норматив достаточности высоколиквидных активов в 1,6 раза.
 

новости по теме

Совокупные активы банковского сектора РК за январь снизились на 1,7%

06.03.2022, 18:58 7546
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Совокупные активы банковского сектора РК за январь снизились на 1,7%, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совокупные активы банковского сектора на 1 февраля 2022 года составили 36,98 трлн тенге, уменьшившись за январь на 1,7% в основном за счет снижения ссудного портфеля, а именно за счет погашения сделок по операциям РЕПО", - говорится в сообщении агентства.

 
Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 11,56 трлн тенге или 31,3% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме, пояснили в АРРФР.
 
Обязательства банковского сектора по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 32,38 трлн тенге, уменьшившись за январь на 2,1% в основном за счет снижения вкладов клиентов на 1,8%. Структура обязательств банковского сектора, в основном, представлена депозитным портфелем, составляющим 78,9% совокупных обязательств банков или 25,54 трлн тенге.
 
Как отмечает финрегулятор, по состоянию на 1 февраля 2022 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 19,3%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) - 23,3%, что, в среднем, по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.
 
Чистая прибыль банков по итогам января 2022 года чистая прибыль банков составила 105 млрд тенге. Рентабельность банковских активов (ROA) на
 
1 февраля 2022 года составила 3,7% (1 февраля 2021 года - 2,6%), рентабельность капитала (ROE) - 30,2% (1 февраля 2021 года - 20%).
 

Кредиты экономике по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 18,5 трлн тенге, практически не изменившись за январь 2022 года. Объем кредитов в национальной валюте в январе 2022 года увеличился на 0,7% до 16,7 трлн тенге, объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 5,9% до 1,80 трлн тенге. Удельный вес кредитов в тенге на 1 февраля 2022 года составил 90,3%", - проинформировали в агентстве по финрегулированию.

 
Сообщается, что за январь 2022 года было выдано новых кредитов на 1,35 млрд тенге, что на 46% меньше, чем в декабре 2021 года. Кредиты юридическим лицам за январь 2022 года сократились на 0,6% до 7,72 трлн тенге.
 
Кредиты физическим лицам за январь 2022 года увеличились на 0,5% до 10,79 трлн тенге, в том числе ипотечные займы выросли на 1,2% до 3,36 трлн тенге, потребительские займы снизились на 0,5% до 6,12 трлн тенге. 
 
В результате продолжения льготных государственных жилищных программ, а также реализации механизма использования пенсионных накоплений граждан на улучшение жилищных условий объем ипотечных займов за январь 2022 года увеличился на 1,2% до 3,36 трлн тенге. Потребительские кредиты сократились на 0,5% до 6,11 трлн тенге.
 
Напомним, негативного влияния введенных против РФ санкций на казахстанские банки не наблюдается.
 

Негативного влияния введенных санкций на казахстанские банки не наблюдается – АРРФР

06.03.2022, 15:04 11396
Негативного влияния введенных санкций на казахстанские банки не наблюдается – АРРФР
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Негативного влияния введенных санкций на казахстанские банки не наблюдается, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские банки на фоне волатильности обменных курсов обеспечивают в полной мере возросший спрос на иностранную валюту, сообщили в АРРФР.
 

За период с 24 февраля по 5 марта 2022 года на фоне введенных санкций усилилось давление на ликвидность дочерних российских банков, вызванное оттоком средств клиентов в другие банки страны и выплатами по собственным обязательствам", - отмечается в сообщении агентства.

 
Дочерними банками принимаются необходимые меры по непрерывному оказанию банковских услуг в стабильном режиме, в том числе своевременному исполнению поручений по платежам и переводам денег клиентов. Для этого дочерними российскими банками дополнительно задействована поддержка со стороны их материнских структур в виде предоставления денежной ликвидности.
 
В то же время агентством совместно с Нацбанком РК принимаются дополнительные меры по обеспечению ликвидности в рамках инструментов денежно-кредитной политики.
 

Собственный капитал банковского сектора Казахстана составляет 4,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составивших порядка 11,6 трлн тенге, или 31,3% от активов. Высокий уровень запаса капитала и высоколиквидных активов позволяет банкам абсорбировать возникающие шоки на финансовом рынке", - проинформировал финрегулятор.

 
Вместе с тем последствия введения санкций и волатильность обменного курса влияют на валютную позицию и валютную ликвидность казахстанских банков. Эти риски обусловлены повышенным спросом населения на покупку иностранной валюты, в том числе для конвертационных операций по депозитам, которые вызывают нарушение баланса валютных активов и обязательств банков.
 
Для нивелирования вышеуказанных рисков и ослабления их влияния на выполнение банками пруденциальных нормативов по ликвидности и валютной позиции агентством приняты меры пруденциального регулирования.
 
В частности, для своевременного исполнения поручений клиентов по платежам и переводам денег до 1 июня текущего года вводится особый порядок соблюдения следующих пруденциальных нормативов:
 
1) коэффициентов ликвидности;
 
2) коэффициента размещения во внутренние активы;
 
3) коэффициента покрытия ликвидности;
 
4) коэффициента нетто стабильного фондирования;
 
5) лимитов открытой валютной позиции.
 
Кроме того, при нарушении пруденциальных нормативов банка по независящим обстоятельствам, связанным с оттоком денежных средств клиентов и переоценкой стоимости активов и обязательств в связи с изменением обменного курса тенге банку будет предоставлена возможность сформировать необходимый объем тенговой и валютной ликвидности для соблюдения минимальных пруденциальных нормативов.
 
Также до 1 сентября 2022 года в целях поддержания возможности зарубежных родительских банков за счет собственных средств укрепить ликвидность их дочерних структур в Казахстане при выполнении норматива капитализации банка к обязательствам перед нерезидентами страны из расчета обязательств дочерних банков исключены суммы депозитов и кредитов, полученных от родительских банков.
 
До 1 января 2023 года перенесен срок дальнейшего ужесточения расчета коэффициента нетто стабильного фондирования (NSFR) путем включения депозитов юридических лиц с возможностью досрочного изъятия в расчет доступного стабильного фондирования, сообщили в АРРФР.
 

Нацбанк РК продал с 1 по 5 марта свыше $534 млн

05.03.2022, 16:39 34266
Нацбанк РК продал с 1 по 5 марта свыше $534 млн
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Национальный банк Казахстана в связи с возросшим спросом на валюту продал с 1 по 5 марта свыше 534 млн долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник, 28 февраля, торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 млн долларов США, или 61,5% от общего объема торгов за день, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
 

Со вторника торги проходят в штатном режиме. С связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 млн долларов, что составляет 60% от общего объема торгов (на 15.00 по времени Нур-Султана), из которых 414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и 120 млн - валютные интервенции", - пояснил финрегулятор.

 
Ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной. Возросшие ожидания неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки, проинформировали в Нацбанке.
 
Относительно ситуации на валютном рынке РФ Нацбанк РК сообщил, что санкции в отношении международных активов лишили Центробанк России возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля. В результате для стабилизации курса Минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов (Мосбиржа) и глобальный рынок.
 

Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже, традиционно являющийся основным ориентиром по курсу рубля, вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар. Рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени отражал фундаментальные факторы", - отметил финансовый регулятор Казахстана.

 
Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля, сообщили в Нацбанке.
 
Национальный банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках.
 

Сколько казахстанских фур выбрались с Украины

05.03.2022, 12:44 39791
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - По оперативным данным на утро 5 марта 2022 года, из 57 автотранспортных средств с Украины выехали 30, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 27 водителей все еще находятся на территории Украины. 
 
Из них 11 водителей в данный момент направляются в пункт пропуска Рава-русская (Украина) - Гребене (Польша) для дальнейшего следования в Казахстан через территории Беларуси и РФ.

4 марта сообщалось, что с  Украины выбрались 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками.
 

Доля "дочек" российских банков в объеме активов БВУ Казахстана превысила 15%

05.03.2022, 11:42 41506
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Совокупная доля российских банков в объеме активов банков второго уровня Казахстана в январе 2022 года достигла 15,1%, при этом годом ранее она составляла 14,2%, а пять лет назад - лишь 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане работают три российских банка: Сбербанк, Альфа-Банк и Банк ВТБ. По объему активов Сбербанк уступает лишь казахстанскому Halyk Bank. Активы Сбербанка за год выросли на 27,5%, составив в январе 2022 года 4,2 трлн тенге. Следом по объему активов среди российских банков идет Альфа-Банк: 926,9 млрд тенге, плюс 16,3% за год. Объем активов Банка ВТБ вырос на 36% и составил 474 млрд тенге. Среди 22 БВУ РК Альфа-Банк и Банк ВТБ по объему активов занимают 11-е и 14-е места соответственно, информирует Ranling.kz.


ranking.kz

Отмечается, что российские банки значительно увеличили объемы кредитования. Совокупная доля ссудного портфеля российских банков среди БВУ РК выросла за год с 15% до 17,4%.

 
По объему кредитов Сбербанк занимает второе место среди 22 БВУ РК с объемом 2,7 трлн тенге, что в 1,5 раза больше, чем в январе 2021 года. Ссудный портфель Альфа-Банка вырос на 36,8%, до 534,8 млрд тенге; Банка ВТБ - на 24,1%, до 218,2 млрд тенге.
 
В то же время совокупная доля российских банков в объеме вкладов БВУ РК за год сократилась, хоть и незначительно - с 13,7% до 13,6%. Объем вкладов в российских банках в январе 2022 года составил 3,5 трлн тенге. Из них 2,5 трлн тенге приходится на Сбербанк, который замыкает ТОП-3 по данному показателю среди всех БВУ РК. Объем вкладов Альфа-Банка составляет 618,6 млрд тенге, Банка ВТБ - 338,6 млрд тенге.
 
Чуть более 60% вкладов в российских дочерних банках приходится на корпоративные. При этом в целом по БВУ РК на долю вкладов юридических лиц приходится 48,7%; без учета российских БВУ и того меньше - лишь 46,9%.
 

Ориентированность российских банков на корпоративный сегмент неудивительна: в Казахстане зарегистрировано 37,8 тыс. юридических лиц с иностранным участием, причем на Россию приходится самое большое количество - почти 11,5 тыс. предприятий", - отметили эксперты.

 
Объем корпоративных вкладов Сбербанка составил 1,4 трлн, Альфа-Банка - 405,2 млрд, Банка ВТБ - 255,4 млрд тенге. 
 
Доля розничных вкладов российских дочерних банков в совокупном портфеле БВУ РК за год выросла с 10,1% до 10,5% - это 1,4 трлн тенге по итогам января 2022 года. 
 

Какие медикаменты подорожали в Казахстане в 2021 году

05.03.2022, 11:04 43061
Какие медикаменты подорожали в Казахстане в 2021 году
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Цены на фармацевтические препараты по итогам января 2022 года выросли на 3,3% за год, что значительно меньше, чем годом ранее, когда удорожание в секторе составляло сразу 9,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За последний год серьезно выросли цены на "Хилак форте" (сразу на 42,1%), ацикловир (на 12,3%), "Эссенциале форте Н" (на 11,4%), "Но-шпа" (на 10,1%) и прочие препараты. В то же время заметно подешевели парацетамол и "Нурофен" (на 14,3%), а также ацетилсалициловая кислота (на 9,5%), сообщает energyprom.kz.


energyprom.kz

Объем производства основных фармацевтических продуктов и препаратов в РК составил 11,1 млрд тенге за январь текущего года; индекс промышленного производства по отношению к январю прошлого года - 113,1%.

 
Аналитики отмечают, что две трети объема производства пришлись лишь на два региона: Шымкент (3,9 млрд тенге) и Алматинскую область (3,5 млрд тенге). Значительный объем выпуска также пришелся на Алматы (2 млрд тенге).
 
Объем производства лекарств вырос в денежном выражении на 13,8%, до 9,8 млрд тенге за январь 2022 года; прочих фармацевтических препаратов - на 37%, до 1,1 млрд тенге.
 

Несмотря на рост производства основных фармацевтических продуктов и препаратов, населению РК предлагаются по большей части импортные лекарства. К примеру, доля импортных антибиотиков в 2021 году составила 85,2%, импортных провитаминов, витаминов и их производных - практически 100%", - говорится в обзоре.

 
За 2021 год в Казахстан завезли 21,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 1,1 млрд долларов США. На Россию в натуральном выражении пришлось более трети объема: 7,6 тыс. тонн медикаментов, однако в стоимостном выражении это лишь 8,3%, или 92,7 млн долларов США.
 
Среди стран СНГ помимо России ключевые поставщики лекарств для РК - Украина и Беларусь. Из Украины за 2021 год было завезено 879 тонн медикаментов на сумму 22,4 млн долларов США - более того, для РК именно лекарства являются одной из ключевых импортируемых товарных групп из Украины. Из Беларуси импортировали 863,8 тонны медикаментов на сумму 13,3 млн долларов США.
 

В правительстве состоялось заседание оперативного штаба по антикризисным мерам

05.03.2022, 09:51 45651
В правительстве состоялось заседание оперативного штаба по антикризисным мерам
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - 4 марта текущего года состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках совещания обсуждены вопросы роли МФЦА в улучшении инвестиционного климата, текущего состояния Финансового центра и возможного влияния западного пакета санкций на казахстанский фондовый рынок. 
 

На сегодняшний день в экосистеме МФЦА 1200 зарегистрированных компаний, российских компаний не более 5%. МФЦА сохраняет спокойный ритм работы. Оттока участников не наблюдается", - сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. 

 
Министерствам национальной экономики и финансов РК поручено дополнительно проработать вопрос международного налогообложения.

 

S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

05.03.2022, 08:15 45106
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "Стабильный", сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.
 
S&P отмечает, что государственный и внешний балансы останутся устойчивыми в ближайшей перспективе и будут достаточными для смягчения потенциальной макроэкономической нестабильности.
 
При этом, согласно данным агентства, вторичные последствия экономических санкций в отношении России преодолимы и не приведут к перебоям доступа Казахстана к ключевым рынкам экспорта нефти и газа.
 
По мнению аналитиков, эффективная макроэкономическая политика Казахстана продолжится в рамках мер по диверсификации экономики, развитию частного сектора, повышению доходов населения, улучшению инвестиционного климата, совершенствованию налоговой политики.
 
Кроме того, выход НБ РК из программ кредитования снизит лишнюю тенговую ликвидность, а также улучшит трансмиссионные механизмы.
 
В целом Standard & Poor's прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 3,6% в 2022 году и в среднем около 4% до 2025 года.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов