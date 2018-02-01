Инфляция в Казахстане в январе составила 0,6%

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в январе 2018 года составила 0,6%, передает Kazakhstan Today.

"Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,6%, непродовольственные - на 0,3%, платные услуги - на 0,8%", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике.

По информации ведомства, в январе повышение цен отмечено на огурцы на 10,5%, помидоры - на 9,8%, перец сладкий - на 9%, капусту - на 4,3%, картофель, лук репчатый - по 3%, яйца - на 1,4%, морковь - на 1,1%, молоко консервированное - на 1%, масло сливочное, рыбу свежую - по 0,8%, сыр сычужный - на 0,5%, баранину, кондитерские изделия - по 0,3%. В то же время снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 4,9%, сахар-песок - на 3,2%, рис - на 1,1%, чай черный - на 0,9%.

Также отмечается, что прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 0,8%, автомобили - 0,7%, моющие и чистящие средства - 0,6%, мебель и предметы домашнего обихода, бытовые приборы - по 0,5%, одежду и обувь, товары личного пользования - по 0,4%, канцелярские товары и чертежные принадлежности, стеклянные и керамические изделия, книги, текстильные изделия - по 0,2%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 0,7%, уголь каменный - на 0,5%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 6%, услуги детских дошкольных учреждений - на 1,4%, пассажирского транспорта - на 1,3%, здравоохранения - на 1,2%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 0,8%, общественного питания - на 0,3%, проинформировали в статкомитете.

Кроме того, в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное увеличились на 1,9%, горячую воду, содержание жилья - по 1,7%, вывоз мусора - на 1,2%, электроэнергию - на 0,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 0,4%.

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