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Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Инфляция в феврале 2019 года составила 0,3%, годовая инфляция замедлилась до 4,8%. 4 марта Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%. Текущий уровень базовой ставки способствует достижению целевых ориентиров по инфляции на 2019 год, сообщил председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев, выступая с докладом на заседании правительства РК "Об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-февраль 2019 года", передает Kazakhstan Today.

Досаев отметил, что по состоянию на 11 марта курс тенге составил 379,48 тенге за доллар США. "Национальный Банк Казахстана продолжит придерживаться режима свободно плавающего обменного курса. Объем нетто-интервенций Национального банка на валютном рынке в феврале 2019 года был равен нулю", - проинформировал он.

По данным главы Нацбанка, золотовалютные резервы НБ РК на 1 марта, по предварительным данным, составили $29,2 млрд, активы Национального фонда - $59,0 млрд. Общие международные резервы составили $88,2 млрд.

Досаев добавил, что в январе 2019 года объем депозитов вырос на 3,7%, до 19,2 трлн тенге. Депозиты в национальной валюте выросли на 11,9%.

Во многом такой рост был связан с реализацией мероприятий по поддержке АО "Цеснабанк". Депозиты в иностранной валюте снизились на 5,0%. В результате долларизация депозитов снизилась до 44,4%", - сказал он.

Спикер указал, что рынок кредитования продолжает восстанавливаться.

В январе 2019 года выдано новых кредитов на сумму 898 млрд тенге, что на 8,2% больше аналогичного периода прошлого года. По состоянию на конец января 2019 года кредитный портфель составил 12,5 трлн тенге", - прокомментировал глава Нацбанка.

Он добавил, что ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в начале 2018 года до 12,4% в январе 2019 года, ставка по краткосрочным кредитам снизилась с 12,9% до 12,3%, по долгосрочным - с 14,3% до 13,8%.

В рамках задачи по предоставлению долгосрочных ресурсов для приоритетных секторов экономики на сумму 600 млрд тенге Национальный банк Казахстана совместно с правительством и банками выработал механизмы финансирования проектов, и сейчас начата их реализация. На 1 марта 2019 года выкуплены облигации двух банков на сумму 25 млрд тенге", - сказал Досаев.

Также он рассказал о реализации программы 7-20-25, которая осуществляется через восемь банков.

На 1 марта принято 9983 заявки на сумму 114,1 млрд тенге, одобрено 5816 заявок на сумму 68 млрд тенге, банками выдано 54,5 млрд тенге по 4566 заявкам. ИО "Баспана" заключены меморандумы о субсидировании первоначального взноса по Программе с 13 акиматами. Национальным банком и ИО "Баспана" проводится активная разъяснительная работа, ход Программы освещается в средствах массовой информации, в социальных сетях, действует круглосуточный call-центр", - пояснил глава финрегулятора.

По его словам, активы банков за январь 2019 года уменьшились на 0,1% и составили 25,2 трлн тенге. "Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней, составили 8,1% от ссудного портфеля. Активы страховых организаций за январь текущего года выросли на 3,0%, до 1080 млрд тенге. Страховые резервы при этом увеличились на 5,6%, составив 548 млрд тенге", - цитирует Досаева пресс-служба Нацбанка РК.

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