НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Инфляция в Казахстане в июне составила 1,1%, с начала года - 4,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (июнь 2021 года к маю 2021 года) цены на продовольственные товары повысились на 1,7%, непродовольственные - на 0,8%, платные услуги - на 0,7%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Повышение цен отмечено на морковь в 1,9 раза, свеклу - в 1,5 раза, картофель - на 40,7%, масло подсолнечное - на 5,6%, баранину - на 2,7%, крупы - на 1,8%, сахар-песок - на 1,5%, мясо птицы, конину - по 1,4%, изделия из мяса - на 1,1%, макаронные изделия, хлеб - по 0,8%, фрукты свежие, чай - по 0,7%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 1,3%, прохладительные, алкогольные напитки - по 0,9%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 33,2%, помидоры - на 14,2%, яйца - на 13,9%, чеснок - на 11%, бананы - на 6%, апельсины - на 2,9%.

Прирост цен на бытовые приборы составил 2,2%, мебель и предметы домашнего обихода - 1,9%, строительные материалы - 1,5%, автомобили - 1,3%, одежду и обувь - 0,7%, посуду, моющие и чистящие средства, товары личного пользования - по 0,6%. Дизельное топливо подорожало на 1,8%, газ сжиженный в баллонах - на 1,4%, бензин - на 0,3%.

Уровень цен на услуги санаториев вырос на 3,7%, организации комплексного отдыха - на 3%, парикмахерских и салонов красоты - на 1%, гостиниц - на 0,9%, посещение бани - на 0,8%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 22,7%, междугородним автобусом - на 2,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям повысились на 1,7%, электроэнергию - на 1%, водоотведение, холодную воду - по 0,5%, а на горячую воду снизились на 2,7%.

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