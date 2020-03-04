Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в январе - феврале составила 1,3%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за два месяца (февраль 2020 года к декабрю 2019 года) увеличились на 1,9%, непродовольственные товары - на 1%, платные услуги - на 0,9%", - сообщила пресс-служба Комитета по статистике МНЭ РК.

По данным ведомства, с начала текущего года (февраль 2020 года к декабрю 2019 года) повышение цен отмечено на овощи на 11,6%, крупы, масло сливочное - по 2,9%, фрукты - на 2,3%, муку - на 2,1%, макаронные изделия - на 1,9%, молоко пастеризованное, рыбу мороженую - по 1,6%, изделия из мяса, конину - по 1,5%, творог - на 1,4%, баранину, сыр сычужный, кисломолочные продукты - по 1,3%, колбасные изделия, говядину - по 1,2%, чай - на 1,1%, булочные и мучные изделия - на 0,9%. Табачные изделия подорожали на 3,2%. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 2%, рис - на 1,7%, пшено - на 1,1%.

Прирост цен на автомобили составил 1,3%, моющие и чистящие средства - 1,1%, бытовые приборы - 1%, товары личного пользования - 0,9%, текстильные изделия - 0,8%, мебель и предметы домашнего обихода, посуду - по 0,7%. Бензин подорожал на 5%, дизельное топливо - на 0,3%, а уголь каменный подешевел на 0,3%.

В то же время уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги детских дошкольных учреждений - на 1,9%, здравоохранения - на 1,2%, культурных мероприятий - на 0,9%.

Проезд внутригородским автобусом подорожал на 2,9%, воздушным пассажирским транспортом - на 0,8%, а железнодорожным - подешевел на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 4,9%, электроэнергию - на 3%, отопление центральное - на 0,8%, горячую воду - на 0,7%, холодную воду - на 0,6%, а на канализацию - снизились на 0,9%.

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