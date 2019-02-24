Инфляция в Казахстане в январе 2019 года составила 0,5%

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Инфляция в Республике Казахстан в январе 2019 года составила 0,5%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 1,3%, непродовольственные - на 0,3%, а платные услуги - снизились на 0,2%, сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики.

В прошедшем месяце повышение цен отмечено на овощи свежие на 12,2%, яйца - на 2,1%, сыр сычужный - на 1,5%, рис - на 1,3%, мясо птицы, конину - по 1,2%, масло сливочное - на 1,1%, колбасные изделия - на 0,9%, изделия из мяса, муку - по 0,8%, баранину, булочные и мучные изделия - по 0,7%, макаронные изделия, молоко свежее, масло подсолнечное, свинину, кондитерские изделия - по 0,5%. Табачные изделия подорожали на 3,6%, алкогольные напитки - на 0,8%. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 1,4%.

Прирост цен на текстильные изделия составил 1%, фармацевтическую продукцию, товары личного пользования, мебель и предметы домашнего обихода - по 0,8%, автомобили - 0,7%, моющие и чистящие средства - 0,6%, одежду и обувь, бытовые приборы - по 0,5%. Уголь каменный подешевел на 1,7%, бензин - на 1,2%, сжиженный газ в баллонах - на 0,3%, сообщает статкомитет.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги здравоохранения - на 0,9%, общественного питания, детских дошкольных учреждений - по 0,7%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 0,6%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подешевел на 7,9%, железнодорожным - на 4,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 3,6%, канализацию - на 2,1%, холодную воду - на 2%, электроэнергию - на 1,4%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 0,4%, вывоз мусора - на 0,3%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2019 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 38,8%, непродовольственных - 29,8%, платных услуг - 31,4%, уточнили в ведомстве.

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