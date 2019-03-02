Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане за январь - февраль 2019 года составила 0,8%, передает Kazakhstan Today.



Цены на продовольственные товары за два месяца текущего года (февраль 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 2,8%, непродовольственные - на 0,6%, на платные услуги - снизились на 1,5%, сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики.



С начала текущего года (февраль 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на овощи свежие на 28,1%, муку - на 4,1%, рис - на 3,1%, рыбу мороженую, фрукты свежие - по 2,6%, сыр сычужный - на 2,3%, яйца, хлеб, мясо птицы - по 2%, макаронные изделия - на 1,7%, масло сливочное, колбасные изделия - по 1,6%, конину, изделия из мяса, молоко свежее - по 1,5%, баранину, булочные и мучные изделия - по 1,4%, свинину - на 1,1%, кондитерские изделия - на 0,9%. Табачные изделия подорожали на 4,4%, прохладительные напитки - на 2,2%, алкогольные напитки - на 2%. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 2,7%, крупу гречневую - на 1,3%, творог - на 0,8%.



Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 1,9%, текстильные изделия - 1,4%, товары личного пользования, автомобили - по 1,3%, мебель и предметы домашнего обихода, моющие и чистящие средства, одежду и обувь - по 1,1%, бытовые приборы - 1%. Бензин подешевел на 2,6%, уголь каменный - на 1,8%, дизельное топливо - на 0,8%.



Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги здравоохранения - на 1,8%, общественного питания - на 1,1%, кабельного телевидения - на 1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 0,8%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подешевел на 5,4%, воздушным - на 5,3%, проинформировали в Статкомитете.



В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, холодную воду - на 7,5%, канализацию - на 6,9%, горячую воду - на 6,6%, электроэнергию - на 4,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,1%, вывоз мусора - на 3,4%, уточнили в ведомстве.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства