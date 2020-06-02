Инфляция за январь - май 2020 года в РК составила 3,7%

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Комитет по статистке Министерства национальной экономики Казахстана представил данные по инфляции за январь - май текущего года, передает Kazakhstan Today.

Инфляция за январь - мая 2020 года составила 3,7%. Цены на продовольственные товары за пять месяцев текущего года (май 2020 года к декабрю 2019 года) увеличились на 6,8%, непродовольственные товары - на 2,1%, платные услуги - на 1,2%, говорится в сообщении ведомства.

С начала текущего года (май 2020 года к декабрю 2019 года) повышение цен отмечено на овощи на 22,4%, фрукты - на 18,3%, сахар-песок - на 12,1%, крупы - на 10,6%, баранину - на 8,6%, масло сливочное, макаронные изделия - по 7,5%, муку - на 6,9%, изделия из мяса - на 6,8%, конину - на 6,7%, говядину - на 6,1%, сыр сычужный - на 5,5%, рыбу мороженую - на 5,4%, свинину - на 4,2%, колбасные изделия - на 4,1%, молоко пастеризованное - на 4%, чай - на 3,7%, булочные и мучные изделия - на 3,4%, кисломолочные продукты - на 3,2%, творог - на 3%, хлеб - на 2,4%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 5,6%, табачные изделия - на 5,3%, прохладительные напитки - на 3,4%. Снижение цен зафиксировано на капусту белокочанную на 27,9%, рис - на 2,6%, пшено - на 1,7%.

Прирост цен на моющие и чистящие средства составил 4,9%, лекарства - 4,7%, товары личного пользования - 4,5%, бытовые приборы - 3,6%, автомобили - 3,4%, строительные материалы - 2,1%. Бензин подорожал на 3,4%, а дизельное топливо подешевело на 2,9%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 10%, услуги здравоохранения - на 3,2%, детских дошкольных учреждений - на 2,2%, кабельного телевидения - на 2%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 1,9%. Абонентская плата за доступ к сети Интернет повысилась на 2%. Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 4,8%, воздушным пассажирским - на 0,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию снизились на 7%, холодную воду - на 6%, горячую воду - на 4,7%, отопление центральное - на 3,3%, а на вывоз мусора - повысились на 9%, электроэнергию - на 0,4%.





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