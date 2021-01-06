Иностранные банки смогут открывать филиалы в РК по принципу "одного заявления"

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - В соответствии с обязательствами, принятыми Казахстаном при вступлении во Всемирную торговую организацию, иностранные банки смогут открывать филиалы на территории страны. Сделать это можно будет по принципу "одного заявления", передает Kazakhstan Today.

Согласно принципам и правилам ВТО, к филиалам иностранных финансовых организаций должны применяться все регуляторные требования, которые применяются к финансовым организациям непосредственно в стране открытия иностранного филиала. Следуя данным принципам, Агентством разработан порядок открытия на территории Республики Казахстан филиалов банков-нерезидентов по аналогии с действующим порядком открытия банка - резидента РК, то есть по принципу "одного заявления", - рассказал заместитель директора департамента банковского регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Бахытбек Рысымбетов.

Как пояснили в пресс-службе Агентства, принцип "одного заявления" - это форма, предусматривающая оказание нескольких государственных услуг в совокупности. Иностранный банк сможет на основании одного заявления получить следующие государственные услуги:

выдача разрешения на открытие филиала банка-нерезидента РК;

учетная регистрация филиала банка-нерезидента РК;

выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников филиала банка-нерезидента РК;

выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством РК.

Ожидается приход на казахстанский рынок крупных финансовых институтов иностранных банков, что поспособствует привлечению прямых иностранных инвестиций в страну, позволит усилить конкуренцию на банковском рынке и позитивно скажется на развитии финансового сектора и экономики Казахстана в целом. Такой факт, как привлечение на казахстанский финансовый рынок иностранных банков и иностранного капитала, будет подтверждением его привлекательности и форсировать его рост", - заключил Рысымбетов.

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