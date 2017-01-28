Интервенции Нацбанка на валютном рынке за год составили $2,9 млрд

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Интервенции Национального банка на валютном рынке за год составили $2,9 млрд, сказал председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе заседания Технического комитета по денежно-кредитной политике.

"В летние месяцы участие Национального банка в валютных торгах было незначительным, а с сентября наше участие равно нулю. При этом даже в начале 2016 года наше присутствие на рынке было связано с избыточным предложением иностранной валюты в результате перетока депозитов и других сбережений из иностранной валюты в национальную", - сказал Д. Акишев, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что курс тенге значительно изменялся только в начале прошлого года. Его колебания были связаны со снижением цены на нефть, особенно в январе 2016 года. Далее динамика курса тенге не демонстрировала резких колебаний, а за 2016 год тенге по отношению к доллару США укрепился 2%.

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