Инвестдоход по пенсионным активам превысил пенсионные поступления - Нацбанк

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Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Инвестиционный доход по пенсионным активам превысил пенсионные поступления, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2018 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков ЕНПФ, составил 917,10 млрд тенге, превысив объем пенсионных поступлений на 8,1%, размер которых составил 848,3 млрд тенге. Общая сумма начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ составила 977,2 млрд тенге", - сообщила пресс-служба Национального банка РК.

Как уточнили в ведомстве, основной объем инвестиционного дохода пришелся на доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам, а также доходы от переоценки иностранной валюты. Их доля составила 56,8% и 40,3%, соответственно.

По данным Нацбанка, в 2018 году доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 11,3% при уровне инфляции в размере 5,3%. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходность составила 5,97%.

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