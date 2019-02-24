Инвестдоход по пенсионным активам превысил пенсионные поступления - Нацбанк

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По итогам 2018 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков ЕНПФ, составил 917,10 млрд тенге, превысив объем пенсионных поступлений на 8,1%, размер которых составил 848,3 млрд тенге. Общая сумма начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ составила 977,2 млрд тенге", - сообщила пресс-служба Национального банка РК.
Как уточнили в ведомстве, основной объем инвестиционного дохода пришелся на доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам, а также доходы от переоценки иностранной валюты. Их доля составила 56,8% и 40,3%, соответственно.
По данным Нацбанка, в 2018 году доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 11,3% при уровне инфляции в размере 5,3%. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходность составила 5,97%.
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