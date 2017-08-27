Инвестиции в основной капитал в Кызылординской области в январе - июле выросли на 19%

Кызылорда. 27 августа. Kazakhstan Today - Объем инвестиций в основной капитал в январе - июле 2017 года составил 92 072 млн тенге, что на 19% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года, передает Kazakhstan Today.
По информации областного департамента статистики, преобладающими источниками инвестиций в январе - июле 2017 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 63 289 млн тенге.
В январе - июле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение на 17,1% инвестиционных вложений, направленных на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений.
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