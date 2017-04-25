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Инвестиции в основной капитал в Кызылординской области в январе - марте выросли на 4,6%25.04.2017
Экономика  12:01

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - Инвестиции в основной капитал в Кызылординской области в январе - марте 2017 года составили 26 668 млн тенге, что на 4,6% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года, сообщили в Департаменте статистики Кызылординской области.

По информации статведомства, объем инвестиций в основной капитал в январе - марте 2017 года составил 26 668 млн тенге, что на 4,6% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Преобладающими источниками инвестиций в январе - марте 2017 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 20 038 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в статдепартаменте, в январе - марте 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение на 36,5% инвестиционных вложений, направленных на прочие затраты в объеме инвестиций в основной капитал.
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