Инвестиции в образование сократились на 16% за год

НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Объем инвестиций в основной капитал в сфере образования за январь-октябрь текущего года составил 175,2 млрд тенге - на 15,7% меньше в реальном выражении, чем за аналогичный период 2020 года.
В прошлом году объем инвестиций в секторе образования показал рост на 20,8% - до 201,8 млрд тенге.
Более половины объема инвестиций в сфере образования пришлись на четыре региона: Алматы (31,3 млрд тенге), Туркестанскую область (22,3 млрд), Шымкент (19,9 млрд) и Нур-Султан (18,8 млрд). Наименьшие объемы инвестиций пришлись на западные регионы РК: Западно-Казахстанскую (3 млрд тенге), Актюбинскую (3,2 млрд), Мангистаускую (3,4 млрд) и Атыраускую (3,7 млрд) области", - сообщает energyprom.kz.
По информации аналитиков, более половины капвложений в сфере образования в текущем году было сделано за счет местных бюджетов - 97,4 млрд тенге.При этом годом ранее их доля составляла более двух третей.
Выросли объемы инвестиций за счет собственных средств предприятий и республиканского бюджета - до 40,1 и 21,9 млрд тенге соответственно.
Заметно увеличилось финансирование за счет небанковских заемных средств - с 7,9 млн до 9,1 млрд тенге. Кредиты банков в структуре инвестиций в сфере образования выросли с 6,2 до 6,6 млрд тенге", - говорится в обзоре.