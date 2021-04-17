Инвестиции в основной капитал в I квартале сократился на 9,6%

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НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - В I квартале 2021 года объем инвестиций в основной капитал сократился на 9,6%. Об этом на заседании Инвестиционного штаба рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Асета Иргалиева, без учета горнодобывающей промышленности объем инвестиций в основной капитал показал рост на уровне 34%.

Положительные темпы роста по инвестициям в основной капитал достигнуты в 15 регионах и городах республиканского значения. Лидерами стали Туркестанская (67,4%), Жамбылская (32,9%), Костанайская (23,3%), Карагандинская (22,8%), Северо-Казахстанская (20,6%) области, а также города Шымкент (45,8%) и Алматы (34,5%). Отставание наблюдается в Западно-Казахстанской (-48,7%) и Атырауской (-39,8%) областях", - проинформировали в пресс-службе правительства РК.

Кроме того, председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Меиржан Юсупов доложил о ходе подготовки 12 проектов с высоким уровнем проработки на сумму более $4,2 млрд в таких отраслях, как АПК, фармацевтика, химическая и металлургическая промышленности.

Так, в период с 2021 по 2025 год планируется реализовать более 2500 проектов на общую сумму инвестиций 45,5 трлн тенге ($100 млрд).

Реализация указанных проектов, по словам спикера, позволит достичь целевого индикатора по инвестициям в основной капитал на уровне 30% к ВВП к 2025 году.

В свою очередь, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что на 2021-2025 годы министерством планируется реализация 170 проектов на общую сумму 1,5 трлн тенге в сферах связи и телекоммуникаций, развития цифрового майнинга, аэрокосмической промышленности, IT-отрасли, электронной промышленности. В текущем году планируется реализовать 64 проекта на сумму 265 млрд тенге.

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