Инвестиции в основной капитал в январе - марте выросли на 5,1%

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Краткосрочный экономический индикатор в январе - марте 2020 года к январю - марту 2019 года составил 104,3%, передает Kazakhstan Today.

Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП", - пояснили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Объем инвестиций в основной капитал в январе - марте 2020 года составил 2300,9 млрд тенге, что на 5,1% больше, чем в январе - марте 2019 года.

Объем промышленного производства в январе - марте 2020 года составил 6874,9 млрд тенге в действующих ценах, что на 5,8% больше, чем в январе - марте 2019 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 5%, в обрабатывающей промышленности - на 8,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении - на 5,7%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом уменьшилось - на 1,1%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - марте 2020 года составил 503 млрд тенге, что больше на 2,5% чем в январе - марте 2019 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - марте 2020 года составил 456,1 млрд тенге, что больше на 11,7%, чем в январе - марте 2019 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт" в январе - марте 2020 года составил 98,7%.

Объем грузооборота в январе - марте 2020 года составил 137,5 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 1,4% по сравнению с январем - мартом 2019 года. Объем пассажирооборота составил 65,4 млрд пассажиро-километров и уменьшился на 4,1%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - марте 2020 года составил 110,5%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - марте 2020 года составил 101%.

Объем розничной торговли за январь - март 2020 года составил 2378,4 млрд тенге, или 100,8% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - март 2020 года составил 4939,7 млрд тенге, или 101,2% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - феврале 2020 года составил 13 746,5 млн долларов CША и по сравнению с январем - февралем 2019 года уменьшился на 4,4%, в том числе экспорт - 9087,1 млн долларов США (на 8,3% меньше), импорт - 4659,4 млн долларов США (на 4,2% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2020 года составило 450 192 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,2%, в том числе 441 567 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 314 577, среди них малые предприятия (менее 100 человек) составляют 306 272 единицы.

Индекс потребительских цен в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 102,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 3,6%, непродовольственные товары, платные услуги для населения - по 1,4%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года cнизились на 1,7%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в феврале 2020 года составили 109 733 тенге (предварительные данные), что на 12,9% выше, чем в феврале 2019 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 6,5%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в марте 2020 года составила 196 716 тенге.

Численность безработных, по оценке, в марте 2020 года составила 442,6 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта 2020 года составила 149,8 тыс. человек, или 1,6% к рабочей силе.





По данным статкомитета, численность населения Казахстана на 1 марта 2020 года составила 18 671,9 тыс. человек, в том числе городского - 10 932,3 тыс. человек (58,5%), сельского - 7739,6 тыс. человек (41,5%).

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