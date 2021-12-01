Иран заявил о готовности поддержать любые инициативы Казахстана

Фото: МИД РК
АШХАБАД. 30 НОЯБРЯ - Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев в Ашхабаде провел встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амир-Абдоллахианом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметили в МИД РК, встреча прошла в рамках участия в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и пути дальнейшего развития казахстанско-иранских отношений как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках ОЭС", - заявили в МИД.
Иранский министр подчеркнул, что Казахстан входит в приоритеты внешней политики Исламской Республики, в связи с чем Иран заинтересован в активизации двусторонних отношений.
Иранской стороной была выражена готовность провести в Тегеране 17-е заседание Межправительственной казахстанско-иранской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству", - отметили в ведомстве.
Также в ходе встречи Хоссейн Амир-Абдоллахиан поздравил с наступающей 30-й годовщиной независимости Казахстана, высоко отметив динамичное развитие страны. Подчеркнул, что "рост Казахстана в Тегеране рассматривается в качестве собственного роста".
Отдельно был отмечен вклад Казахстана в соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Иране.
По словам министра Хоссейна Амир-Абдоллахиана, Исламская Республика высоко ценит предоставление в 2013 году в Алматы площадки для проведения двух раундов переговоров по иранской ядерной программе.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил готовность поддерживать любые инициативы и предложения Казахстана.