Усть-Каменогорск. 18 января. Kazakhstan Today - При поддержке "Kazakh Invest" иранский инвестор заключил инвестиционный контракт на реализацию проекта по строительству мясокомбината с последующей глубокой переработкой с применением стандарта "Халяль" в Семее Восточно-Казахстанской области на территории Индустриальной зоны "Ондіріс", передает Kazakhstan Today.

Генеральный директор компании "Agro Portal" Амир Шекарчи заключил инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций с Комитетом по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК, сообщили в пресс-службе компании "Kazakh Invest".

Ожидается, что объем иностранных инвестиций в проект составит около 7 млрд тенге. Строительство мясоперерабатывающего комбината в Восточно-Казахстанской области начнется в текущем году.

"В Казахстане для иностранных инвесторов создан благоприятный инвестиционный климат. На региональном уровне мы тесно сотрудничаем с представительством АО "НК "Kazakh Invest" и акиматом Восточно-Казахстанской области, которые всесторонне оказывают поддержку нашему проекту. На мясокомбинате на территории "Ондіріс" будут установлены современные, безотходные производственные линии. На заводе будет работать около 250 человек", - подчеркнул Шекарчи.

Мясокомбинат будет перерабатывать до 2 тыс. голов мелкого рогатого скота и 400 голов крупного рогатого скота в сутки. Данное производство преимущественно экспортоориентированное - до 90% продукции будет направляться в Исламскую Республику Иран.

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