Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 января 2018
  • 24
  • :
  • 52
Все области
-11º Туман
днем 6º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

Иранский инвестор построит мясоперерабатывающий комбинат в Семее18.01.2018
Экономика  12:37

Усть-Каменогорск. 18 января. Kazakhstan Today - При поддержке "Kazakh Invest" иранский инвестор заключил инвестиционный контракт на реализацию проекта по строительству мясокомбината с последующей глубокой переработкой с применением стандарта "Халяль" в Семее Восточно-Казахстанской области на территории Индустриальной зоны "Ондіріс", передает Kazakhstan Today.

Генеральный директор компании "Agro Portal" Амир Шекарчи заключил инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций с Комитетом по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК, сообщили в пресс-службе компании "Kazakh Invest".

Ожидается, что объем иностранных инвестиций в проект составит около 7 млрд тенге. Строительство мясоперерабатывающего комбината в Восточно-Казахстанской области начнется в текущем году.

"В Казахстане для иностранных инвесторов создан благоприятный инвестиционный климат. На региональном уровне мы тесно сотрудничаем с представительством АО "НК "Kazakh Invest" и акиматом Восточно-Казахстанской области, которые всесторонне оказывают поддержку нашему проекту. На мясокомбинате на территории "Ондіріс" будут установлены современные, безотходные производственные линии. На заводе будет работать около 250 человек", - подчеркнул Шекарчи.

Мясокомбинат будет перерабатывать до 2 тыс. голов мелкого рогатого скота и 400 голов крупного рогатого скота в сутки. Данное производство преимущественно экспортоориентированное - до 90% продукции будет направляться в Исламскую Республику Иран.
Просмотров: 5054
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
18.01.2018   19:47
Фото: AstroMeridian.Ru
Девять новых авиарейсов из Астаны планируют открыть в 2018 году казахстанские компании
18.01.2018   18:08
Производство стали в Казахстане в 2017 году выросло на 9,4%
18.01.2018   17:50
В Казахстане в 2017 году на 9% выросло производство электроэнергии
18.01.2018   17:36
Производство бензина в Казахстане в 2017 году выросло на 4,2%
18.01.2018   17:21
Фото: news.ivest
Нацбанк предупредил о рисках при операциях с криптовалютами и возможном мошенничестве
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today