Исполнительный директор Royal Dutch Shell plc рассказал президенту РК о проектах в энергетике и нефтехимии

"Прогнозы по росту мировой экономики ухудшаются. В соответствии с отчетом ОЭСР, в прошлом году сумма прямых иностранных инвестиций в мире снизилась на 27% до $1,1 трлн. В этой сложной ситуации Казахстан смог поддерживать стабильный приток иностранных инвестиций".