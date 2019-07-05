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Исполнительный директор Royal Dutch Shell plc рассказал президенту РК о проектах в энергетике и нефтехимии

04.07.2019, 19:19 5023
Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана принял главного исполнительного директора компании Royal Dutch Shell plc Бена ван Бердена, который проинформировал главу государство о реализуемых транснациональной компанией проектах в энергетике и нефтехимии, передает Kazakhstan Today.
 

Shell принимает активное участие в таких крупных проектах, как Кашаган, Карачаганак, Каспийский трубопроводный консорциум. Я рад вашему участию в Совете иностранных инвесторов и надеюсь, что это будет позитивно влиять на наше сотрудничество", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Руководитель компании выразил уверенность в дальнейшей плодотворной реализации совместных проектов.
 

Мы нацелены продолжать взаимовыгодное партнерство с Казахстаном и исполнять все свои обязательства. В скором времени мы планируем увеличить производственные показатели совместных проектов в вашей стране", - подчеркнул Бен ван Берден.

 
Ранее Бен ван Берден дважды встречался с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
 

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