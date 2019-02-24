Исполняющим обязанности председателя холдинга "КазАгро" назначен Ельнар Жолдасов

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Временно исполняющим обязанности председателя правления АО "Холдинг "КазАгро" назначен Ельнар Жолдасов, передает Kazakhstan Today.

В связи с переходом на другую работу приказом единственного акционера от 15 февраля 2019 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Холдинг "КазАгро" Курманова Рустема Жомартовича. Временное исполнение обязанностей председателя правления АО "Холдинг "КазАгро" возложено на Жолдасова Ельнара Расилхановича", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Жолдасов 1979 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "Правоведение", а также Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Финансы и кредит".

С 2001 по 2018 годы работал в банках второго уровня Республики Казахстан, в том числе на руководящих должностях. Являлся независимым директором АО "Холдинг "КазАгро", председателем Комитета Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" по внутреннему аудиту и рискам.

С 15 марта 2018 года занимал должность управляющего директора по финансам - члена правления АО "Холдинг "КазАгро".

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