Исследование: рынок недвижимости в Казахстане вырос на 14% за год

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АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz оценили общий объем предложений и спроса по продаже и аренде жилья в Казахстане за три квартала 2021 года. В среднем рынок вырос на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным аналитиков, за три квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года вырос рынок продаж в категории "квартиры", в целом по стране отмечен рост в 20%. На рынке продаж земельных участков отмечается рост в 9%.

Важно отметить, что в аналогичный период 2020 в сравнении с 2019 годом рынок недвижимости просел на 29%. Возможно, общий спад был связан со снижением покупательской способности в период пандемии, экономической обеспокоенностью граждан и, как следствие, нежеланием расставаться с таким финансовым активом, как недвижимость в собственности", - пояснили эксперты.

Аналитики предполагают, что сегодняшний рост рынка недвижимости связан с возможностью использовать часть пенсионных накоплений на улучшение своих жилищных условий.

Об этом свидетельствует и рост спроса - общее число поисковых запросов на сервисе в 2021 году выросло сразу на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - отмечает OLX.kz.

Отмечается, что самый динамичный рост цен за квадратный метр в ряде категорий зарегистрирован в Туркестане. Специалисты предполагают, что на это повлиял многократно возросший туристический потенциал города.

В то же время второй год подряд отмечается общий рост стоимости недвижимости за один квадратный метр по всем категориям, а именно: "дома", "квартиры", "земля" и "коммерческая недвижимость" практически во всех крупных городах Казахстана. Исключение составляет только стоимость коммерческих помещений в Алматы, она снизилась на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Можно предположить, что алматинцы массово уходят в режим работы онлайн, что снижает спрос, а соответственно и стоимость категории", - информируют аналитики.

По их словам, самая высокая динамика роста стоимости за квадратный метр в сравнении с 2020 годом в категории "дома" отмечена в Караганде, составив 48% - 148 936 тенге за квадратный метр.

Дороже всего обходится квадратный метр жителям Алматы (средняя стоимость в этой категории составляет 200 тысяч тенге за квадратный метр) и Шымкента (178 200 тенге за квадратный метр). Дешевле всего стоит один квадратный метр в Усть-Каменогорске - 83 333 тенге.

В категории "квартиры" дороже всего квадратный метр стоит также в Алматы (406 636 тенге) и в Нур-Султане (333 333 тенге). Дешевле всего квартиры в Кызылорде - 150 тысяч тенге за квадратный метр. При этом самый динамичный рост цен за квадратный метр в категории "квартиры" зарегистрирован в Туркестане (+40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Стабильнее всего второй год подряд стоимость квадратного метра в категории "квартиры" в столице Казахстана - рост стоимости квадратного метра в Нур-Султане составляет лишь 8%.

В категории "коммерческие помещения" также зафиксирован общий рост цен по стране, исключая Алматы. Самый динамичный рост цен за квадратный метр в этой категории в Караганде (+74 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В целом рынок коммерческой недвижимости дорожает в стране стремительнее других категорий. Средний рост - 37% по Казахстану", - говорится в материале.

Что касается рынка арендного жилья, здесь также отмечен рост как в категории предложений (17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), так и в категории спроса (29%). А вот стоимость за квадратный метр арендного жилья, напротив, падает - 2 239 тенге за квадратный метр (спад в 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). И вновь дороже всего обойдется арендное жилье жителям Туркестана, а дешевле всего - жителям Семея.

В свою очередь рынок строительных услуг существенно просел.

Исследование предложений по рынку выявило общий спад на 30 процентов на рынке строительных услуг и общий спад услуг в области отделки и ремонта на 46% соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - заключили аналитики.



