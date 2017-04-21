Итоги социально-экономического развития Кызылординской области за январь - март 2017 года

Кызылорда. 21 апреля. Kazakhstan Today - Департамент статистики Кызылординской области сообщил об итогах социально-экономического развития области за январь - март 2017 года.

По информации статдепартамента, среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в ІV квартале 2016 года в месяц составили 60 109 тенге и по сравнению с ІV кварталом 2015 года выше на 29,2%. В реальном выражении денежные доходы населения по сравнению с соответствующим кварталом 2015 года повысились на 18,5%, передает Kazakhstan Today.

Численность безработных, по оценке, в IV квартале 2016 года составила 16,5 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе (экономически активное население). Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта 2017 года составила 4,5 тыс. человек, или 1,3% к рабочей силе (экономически активное население).

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в IV квартале 2016 года составила 123 362 тенге.

Кроме того, в статведомстве сообщили, что индекс потребительских цен в марте 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 101,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 2,7%, на непродовольственные - на 2,0%, платные услуги для населения на 0,2%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в марте 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 13,9%.

Объем инвестиций в основной капитал в январе - марте 2017 года составил 26 668 млн тенге, что на 4,6% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

Также сообщается, что количество зарегистрированных юридических лиц составило 9770 единиц по состоянию на 1 апреля 2017 года, в том числе 9420 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 7144, среди которых малые предприятия составляют 6794 единиц.

Объем розничной торговли за январь - март 2017 года составил 55 957,2 млн тенге, или 107,1% к уровню соответствующего периода 2016 года (в сопоставимых ценах).

"Объем промышленного производства в январе - марте 2017 года составил 173 344,2 млн тенге, что на 4,6% меньше уровня 2016 года. Снижение в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров составил 8,3%, прирост обрабатывающей промышленности составил 9,6%; в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушного кондиционирования - 2,5%", - проинформировали в статведомстве.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе - марте текущего года составил 6904,6 млн тенге и увеличился на 2,4% по сравнению с январем - мартом 2016 года.

Объем грузооборота в январе - марте 2017 года составил 2983,9 млн т-км (с учетом оценки объема грузооборота нетранспортными организациями и предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками) и уменьшился на 2,8% по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года.

Финансовый результат предприятий с численностью работающих свыше 100 человек за IV квартал 2016 года определился как прибыль в сумме 19 200,5 млн тенге. Уровень рентабельности (убыточности) составил 10,6%. Доля убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 25,2%.

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