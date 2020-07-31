Из-за продления карантина казахстанцам выплатят 21 250 тенге - Тугжанов

Сегодня есть поручение президента, продлен карантин. Выплата обязательно будет, но половину суммы - 21 250 тенге. Эту сумма обязательно наши граждане получат", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.
Напомним, в Казахстане на две недели продлили карантин.
Ранее сообщалось, что третий раз 42 500 тенге получили более двух миллионов казахстанцев.
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