Из-за продления карантина казахстанцам выплатят 21 250 тенге - Тугжанов

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - В связи с продлением карантина еще на две недели ряд казахстанцев получит выплату в размере 21 250 тенге, передает Kazakhstan Today.

Сегодня есть поручение президента, продлен карантин. Выплата обязательно будет, но половину суммы - 21 250 тенге. Эту сумма обязательно наши граждане получат", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

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