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Из-за продления карантина казахстанцам выплатят 21 250 тенге - Тугжанов

30.07.2020, 18:23 11692
Из-за продления карантина казахстанцам выплатят 21 250 тенге - Тугжанов
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - В связи с продлением карантина еще на две недели ряд казахстанцев получит выплату в размере 21 250 тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня есть поручение президента, продлен карантин. Выплата обязательно будет, но половину суммы - 21 250 тенге. Эту сумма обязательно наши граждане получат", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

 
Напомним, в Казахстане на две недели продлили карантин.
 
Ранее сообщалось, что третий раз 42 500 тенге получили более двух миллионов казахстанцев.
 

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