Из Госфонда соцстрахования на выкуп облигаций "КазАгро" направят 60 млрд тенге

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) 60 млрд тенге направят на выкуп облигаций "КазАгро". Об этом журналистам сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев, передает корреспондент агентства.

"В Государственном фонде страхования накопилось более триллиона тенге. Вместе с Нацбанком госкомиссия приняла решение часть средств ГФСС, не более 10%, направить на выкуп облигаций "КазАгро" для его коммерческой деятельности, в том числе на закуп зерна. Эти деньги будут использованы и возвращены абсолютно безопасно", - сообщил Шукеев.

По его словам, Министерство труда и соцзащиты населения, правительство, госкомиссия и Нацбанк обсудили финансово-экономическое обоснование и приняли решение. Как уточнил глава МСХ, на выкуп облигаций "КазАгро" планируется направить 60 млрд тенге.

"КазАгро" - государственная компания. Она на эти деньги в первую очередь произведет закупку зерна, продаст это зерно. Мы закупаем на самой низкой точке цены. Мы продадим и вернем", - заключил Шукеев.

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