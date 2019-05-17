Избран председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - С 15 мая 2019 года решением Единственного акционера - Национального банка Республики Казахстан – председателем АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" назначен Баймагамбетов Акылжан Маликович, сообщили в фонде, передает Kazakhstan Today.

Тем же решением Баймагамбетов избран членом Совета директоров АО "КФГД".

Акылжан Баймагамбетов имеет более 20 лет профессионального опыта работы в системе Национального банка Республики Казахстан и банковской системе. В 2007-2011 годы работал в АО "Народный банк Казахстана" на руководящих должностях в области розничного бизнеса, операционных вопросов и внедрения ИТ-проектов.

В 2011-2017 годы занимал ряд руководящих позиций в Национальном банке Республики Казахстан, в частности на должности директора возглавлял департамент платежного баланса и валютного регулирования, а также департамент монетарных операций, ответственный за управление золотовалютными активами и активами Национального фонда Республики Казахстан и реализацию денежно-кредитной политики.

C июня 2017 года по май 2019 года являлся председателем правления и членом совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана".

С момента создания Национальной инвестиционной корпорации в 2012-2014 годах являлся членом совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана". В 2011-2014 годах являлся членом Биржевого совета (совета директоров) АО "Казахстанская фондовая биржа".

Баймагамбетов А.М. окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Финансы и кредит (банковское дело)", квалификация "экономист-финансист", а также Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Правоведение", квалификация "юрист".

Имеет степень Executive Master of Business Administration в Назарбаев Университете.

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