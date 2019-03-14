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Изменен состав совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Казына"

13.03.2019, 17:19 11179
Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщило об изменениях в составе своего совета директоров, передает Kazakhstan Today.
 

Исключены: Бахытжан Сагинтаев - председатель совета директоров, Тимур Сулейменов - член совета директоров. Избраны: Аскар Мамин - премьер-министр Республики Казахстан, председатель совета директоров, Руслан Даленов - министр национальной экономики Республики Казахстан, член совета директоров", - говорится в сообщении на KASE.

 
В настоящее время совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" состоит из семи человек: Аскар Мамин, Ерулан Жамаубаев, Руслан Даленов, Ахметжан Есимов, Ричард Эванс, Альпер Акдениз, Вильгельм Бендер.
 

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