Изменен состав совета директоров АО НК "КазМунайГаз"

Как сообщает пресс-служба компании, в состав совета директоров вошли:
Кристофер Джон Уолтон, председатель совета директоров КМГ, независимый директор;
Айдарбаев Алик Серикович, председатель правления КМГ;
Тим Г. Миллер, независимый директор;
Филип Малькольм Холланд, независимый директор;
Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов Фонда;
Саткалиев Алмасадам Майданович, представитель интересов Фонда;
Энтони Эспина, представитель интересов Фонда.
Все они избраны на три года в соответствии с планом ротации Кодекса корпоративного управления Фонда.
Предыдущий состав совета директоров состоял из девяти человек. Кристофер Уолтон, Узакбай Карабалин, Алмасадам Саткалиев, Энтони Эспина и Алик Айдарбаев. Они продолжат свою работу в качестве членов совета директоров КМГ.
Напомним, в начале июня стало известно, что "КазМунайГаз" будет реорганизован.
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