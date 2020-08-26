Изменен состав совета директоров АО НК "КазМунайГаз"

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В связи с истечением срока полномочий совета директоров АО НК "КазМунайГаз" правление АО "ФНБ "Самрук-Казына" утвердил новый состав совета директоров, действующий с 17 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба компании, в состав совета директоров вошли:

Кристофер Джон Уолтон, председатель совета директоров КМГ, независимый директор;

Айдарбаев Алик Серикович, председатель правления КМГ;

Тим Г. Миллер, независимый директор;

Филип Малькольм Холланд, независимый директор;

Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов Фонда;

Саткалиев Алмасадам Майданович, представитель интересов Фонда;

Энтони Эспина, представитель интересов Фонда.

Все они избраны на три года в соответствии с планом ротации Кодекса корпоративного управления Фонда.

Предыдущий состав совета директоров состоял из девяти человек. Кристофер Уолтон, Узакбай Карабалин, Алмасадам Саткалиев, Энтони Эспина и Алик Айдарбаев. Они продолжат свою работу в качестве членов совета директоров КМГ.

Напомним, в начале июня стало известно, что "КазМунайГаз" будет реорганизован

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