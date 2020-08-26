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Изменен состав совета директоров АО НК "КазМунайГаз"

25.08.2020, 19:15 6157
Изменен состав совета директоров АО НК "КазМунайГаз"
Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В связи с истечением срока полномочий совета директоров АО НК "КазМунайГаз" правление АО "ФНБ "Самрук-Казына" утвердил новый состав совета директоров, действующий с 17 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба компании, в состав совета директоров вошли:
 
Кристофер Джон Уолтон, председатель совета директоров КМГ, независимый директор;
 
Айдарбаев Алик Серикович, председатель правления КМГ;
 
Тим Г. Миллер, независимый директор;
 
Филип Малькольм Холланд, независимый директор;
 
Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов Фонда;
 
Саткалиев Алмасадам Майданович, представитель интересов Фонда;
 
Энтони Эспина, представитель интересов Фонда.
 
Все они избраны на три года в соответствии с планом ротации Кодекса корпоративного управления Фонда. 
 
Предыдущий состав совета директоров состоял из девяти человек. Кристофер Уолтон, Узакбай Карабалин, Алмасадам Саткалиев, Энтони Эспина и Алик Айдарбаев. Они продолжат свою работу в качестве членов совета директоров КМГ.
 
Напомним, в начале июня стало известно, что "КазМунайГаз" будет реорганизован.
 

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