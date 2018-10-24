Изменение структуры тарифа откроет новые возможности для инвесторов

Уральск. 24 октября. Kazakhstan Today - Внедрение новой тарифной политики в электроэнергетике стимулирует инвестиции в отрасль. Так говорится в 52-ом шаге Плана "100 конкретных шагов". В этом направлении в Западно-Казахстанской области ведется комплексная работа, передает корреспондент агентства.

В настоящее время субъекты естественных монополий работают по предельным уровням тарифов, утвержденным на 5 лет. Внедрение новых методов тарифного регулирования предусматривает новый проект закона "О естественных монополиях". Это, в первую очередь, стимулирующий метод, предусматривающий утверждение тарифов на услуги субъектов естественных монополий в зависимости от повышения эффективности их деятельности и соблюдения стандартов качества и надежности услуг.

"В целях внедрения стандартов Организации Экономического сотрудничества и развития в антимонопольное законодательство, с целью упрощения деятельности субъектов рынка, внесен ряд изменений. Во-первых, по некоторым видам нарушений антимонопольный орган перешел от реагирования постфактум на профилактику нарушений. В частности, введен инструмент уведомления. Если раньше антимонопольный орган сразу выходил на расследование, то теперь сначала субъекту рынка направляется уведомление о наличии в действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства и субъект добровольно устраняет факт. Также ведены такие инструменты, как предписание о развитии конкуренции и институт согласительной комиссии при антимонопольном органе. Данная мера даст возможность снизить уровень нарушений законодательства, и у субъекта будет лучшее его понимание", - рассказал и.о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Нурбол Еслямов.

В сфере коммунальных услуг и регулирования деятельности их поставщиков для объективного установления предельного уровня тарифов будет осуществляться анализ фактических затрат на производство электрической энергии энергопроизводящими организациями. В отношении трех из пяти энергопередающих предприятий Западно-Казахстанской области тарифным регулятором пересмотрены их тарифы в сторону снижения в среднем на 9%.

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