Изменения произошли в составе совета директоров АО "КазТрансОйл"

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НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Казахстанские авиакомпании смогут вносить в черный список граждан только по решению суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая в среду в мажилисе по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта", министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

Глава МИИР подчеркнул, что граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности. Перевозка таких пассажиров на воздушном судне будет ограничена на определенный законом период с учетом международного опыта и требований ИКАО.

По словам Каирбека Ускенбаева, за четыре месяца этого года выявлено свыше 600 правонарушений на борту самолета. В то время как в прошлом году - 869 фактов нарушения правил поведения. Самое часто встречаемое нарушение на борту самолета - это курение.