Изменился состав правления АО "Банк развития Казахстана"

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Из состава правления АО "Банк развития Казахстана" исключен заместитель председателя правления Вадим Ким, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи, в настоящее время правление АО "Банк развития Казахстана" состоит из четырех человек: Болата Жамишева, Дмитрия Бабичева, Думана Аубакирова и Аскара Амиртаева.

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