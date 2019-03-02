Изменился состав правления Фонда развития предпринимательства "Даму"

С начала текущего года повышение цен отмечено на овощи свежие на 28,1%, муку - на 4,1%, рис - на 3,1%, рыбу мороженую, фрукты свежие - по 2,6%, сыр сычужный - на 2,3%, яйца, хлеб, мясо птицы - по 2%, макаронные изделия - на 1,7%.