Изменился состав правления Фонда развития предпринимательства "Даму"

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Изменился состав правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", передает Kazakhstan Today.
Досрочно прекращены полномочия управляющего директора, члена правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Куаныша Уласбекова, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу.
В настоящее время правление АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из пяти человек: Саркулов А.С., Бурибаева Г.А., Абилкаиров Д.М., Нургазиев Г.Н., Шарипов А.Б.
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