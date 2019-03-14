Изменился состав правления холдинга "Байтерек"

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Изменен состав правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает Kazakhstan Today.

Из состава правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" исключен управляющий директор, член правления Нуржан Нурланов, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

В настоящее время правление АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" состоит из шести человек: Айдара Арифханова, Галымжана Таджиякова, Ануара Омарходжаева, Ерсаина Хамитова, Айнур Куатовой и Есжана Биртанова.

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