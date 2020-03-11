Изменился состав правления Казахстанского фонда устойчивости

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - В составе правления акционерного общества "Казахстанский фонд устойчивости" произошли изменения, передает Kazakhstan Today.

АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило об изменениях в составе правления. Согласно решению единственного акционера от 5 марта 2020 года, с 5 марта досрочно прекращены полномочия члена правления Армана Усабаева. С 6 марта 2020 года членом правления избран Рустем Кыдыков - заместитель председателя правления.

Учитывая внесенные изменения, в состав правления АО входят следующие лица: Оспанов Ерболат Серикович - председатель правления ; Абишев Аскар Бауржанович - заместитель председателя правления; Кыдыков Рустем Елтаевич - заместитель председателя правления; Бейсембиев Александр Касымович - управляющий директор; Суанкулова Анар Нуржановна - финансовый директор.





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