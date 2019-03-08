Изменился состав правления Цеснабанка

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - А. Альмамбетов и Д. Кожасбаев избраны заместителями председателя правления АО "Цеснабанк", передает Kazakhstan Today.

А. Альмамбетов и Д. Кожасбаев избраны заместителями председателя правления АО "Цеснабанк". В настоящее время правление АО "Цеснабанк" состоит из шести человек: Б. Пирматов, А. Хамидуллин, К. Орынбаев, А. Кайып, А. Альмамбетов и Д. Кожасбаев, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

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