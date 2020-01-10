Изменился состав правления ЖССБК

Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - Изменился состав правления АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана", передает Kazakhstan Today.
Решением совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" от 30 декабря 2019 года в состав правления внесены следующие изменения: исключен Досым Енкебаев - член правления, заместитель председателя правления; назначен И. Каирбеков - член правления, заместитель председателя правления, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
С учетом внесенных изменений правление АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" состоит из семи человек: Ляззат Ибрагимова, И. Каирбеков, Нурлан Акшанов, Мирас Бейсембаев, Алия Айдарбекова, Адлет Кожанбаев, Жанар Жубаниязова.
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