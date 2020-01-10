Изменился состав правления ЖССБК

В 2019 году грузооборот между Китаем и Казахстаном составил 17,6 млн тонн, что на 25% выше показателя 2018 года. Более 6,8 млн тонн груза принято из КНР, что на 24% выше аналогичного показателя 2018 года. Из Казахстана в Китай отправлено 10,8 млн тонн. Рост к предыдущему году составил 26%.