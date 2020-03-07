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Изменился состав совета директоров Аграрной кредитной корпорации

06.03.2020, 14:43 8209
Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Изменен состав совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация", передает Kazakhstan Today.
 

АО "Аграрная кредитная корпорация", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об исключении по собственной инициативе из состава совета директоров М. Дарибаева - члена совета директоров", - сообщили на KASE.

 
Учитывая внесенное изменение, совет директоров Аграрной кредитной корпорации состоит из четырех человек: Д. Жумашова, Е. Тасжурекова, А. Даулетбаева, А. Нургожина.
 
 

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