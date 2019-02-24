Изменился состав совета директоров АО "Кселл"

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - АО "Кселл" сообщило об изменениях в составе совета директоров, передает Kazakhstan Today.

По итогам внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 25 января 2019 года решено прекратить полномочия членов совета директоров АО "Кселл" Иана Эрика Рудберга (независимого директора), Уильяма Х.Р. Эйлуорда (независимого директора) и Владимира Смирнова (независимого директора).





Также решено избрать совет директоров АО "Кселл" в следующем составе: Буянов Алексей Николаевич (независимый директор); Махат Рашит Мукарамович (независимый директор); Инкарбекова Динара Жолшыбековна (независимый директор); Попов Владимир Геннадьевич (независимый директор); Есекеев Куанышбек Бахытбекович (представитель акционера АО "Казахтелеком"); Кусаинов Ерулан Айташович (представитель акционера АО "Казахтелеком"); Турлов Тимур Русланович (представитель акционера АО "Фридом Финанс"), сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

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