Изменился состав совета директоров АО "НК "КТЖ"

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today -В составе совета директоров АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" произошли изменения, передает Kazakhstan Today.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), Т. Сыздыков исключен из совета директоров, а Е. Кудабаев и Люц Фрейтаг избраны членами совета директоров.

В настоящее время совет директоров АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" состоит из девяти человек: Кристиана Куна, Мынбаева С.М., Байдаулетова Н.Т., Жанадила Е.Б., Кравченко А.Н., Кудабаева Е.А., Саткалиева А.М., Святова С.А., Люца Фрейтага.

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