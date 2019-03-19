Изменился состав совета директоров фонда "Даму"

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Изменился состав совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", передает Kazakhstan Today.
Из совета директоров фонда исключен Ерболат Досаев, членом совета директоров избран Алихан Смаилов, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
В настоящее время совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из шести человек: Айдар Арифханов, Елена Бахмутова, Аскар Елемесов, Бектас Мухамеджанов, Абай Саркулов, Алихан Смаилов.
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