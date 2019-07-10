Изменился состав совета директоров фонда "Даму"

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Рустам Карагойшин избран членом совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", передает Kazakhstan Today.
Как сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), единственный акционер фонда принял решение досрочно прекратить полномочия члена совета директоров компании, представителя единственного акционера Айдара Арифханова и избрать Рустама Карагойшина членом совета директоров компании в качестве представителя единственного акционера.
С учетом внесенных изменений совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из шести человек: Алихан Смаилов, Елена Бахмутова, Аскар Елемесов, Бектас Мухамеджанов, Рустам Карагойшин и Гаухар Бурибаева.
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